Омск, 14 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как уточнили в оперативном штабе, за весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали уже 4007 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявлен 381 носитель коронавируса, выздоровели 308 омичей.