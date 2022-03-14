Ульяновск, 14 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области последние несколько дней выздоравливают почти 1,5 тыс. ковидных больных в сутки. При этом растёт число жертв пандемии. Такую обновлённую статистику приводит оперштаб РФ, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 14 марта, в Ульяновской области победили коронавирус 170 375 человек, в том числе 13 марта выписаны 1526 пациентов, 12 марта вылечились от ковида 1487 жителей, 11 марта — 1516. В целом доля выздоровевших составила в регионе 91,52%.

Число летальных исходов продолжает расти. Всего в Ульяновской области от ковида и осложнений в результате заболевания скончались 4469 жителей, из них 13 марта умерли четыре пациента.

Напомним, что всего в Ульяновской области официально выявлено 186 166 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, коллективный иммунитет в регионе оценивается на уровне 61,4% (по данным на 11 марта). Напомним, что неделей ранее (4 марта) иммунитет составлял 63,7%, то есть за это время показатель снизился на 2,3%.