Саранск, 14 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 605 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справился 58 271 житель республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе подтвердили 63 081 случай заражения коронавирусом, из них 202 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1307 человек, два летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались четыре человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 23 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на утро 11 марта после перенесенного COVID-19 выписались 640 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 56 426 жителей республики.