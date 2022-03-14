Омск, 14 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявлен 381 носитель коронавируса, госпитализирован 41 человек (13 марта — 40). Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 198 239 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 187 759 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 308 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в регионе было подтверждено 389 случаев COVID-19, выздоровели 999 человек.