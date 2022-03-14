Йошкар-Ола, 14 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 14 марта лечение получают 134 пациента, из них у 77 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к выходу в «красную зону»

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В том числе, у 122 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 116 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 18 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, два человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы четыре человека, выписаны пять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 марта выздоровели с начала пандемии 38 183 жителя республики, за последние сутки выписаны 408 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 944 случая заражения коронавирусом, из них 36 — за последние сутки.

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