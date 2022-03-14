Йошкар-Ола, 14 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 14 марта выздоровели с начала пандемии 38 183 жителя республики, за последние сутки выписаны 408 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Пресс-служба новосибирского аэропорта «Толмачёво» Вакцина от коронавируса

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 944 случая заражения коронавирусом, из них 36 — за последние сутки. 1072 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне от COVID-19 скончался один житель региона, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За день в ковид-стационары не госпитализировали новых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, минздраву Марий Эл ранее были выделены дополнительные средства в размере 150 млн рублей. Из этой суммы на ремонт кровли радиологического отделения Республиканского онкологического диспансера будет направлено 9,5 млн рублей.

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