Рязань, 14 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки в ковид-госпитали направили 14 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 895 жителей, скончались от осложнений 10 человек.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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Всего в Рязанской области подтверждено 110 642 случая заболевания COVID-19. Завершили лечение выздоровлением 101 588 человек. Зарегистрировано 3 175 летальных исходов.

По данным оперативной рабочей группы правительства, темп прироста инфекции за сутки составил 0,42%.