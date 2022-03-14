Тирана, 14 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 13 марта провел встречу с представителями бизнеса. Стороны обсудили «пакет мер общественного сопротивления», который должен стать ответом на резкий рост цен на нефть в стране.

Facebook.com/edirama.al Рамуш Харадинай и Эди Рама

Как сообщает албанское оппозиционное СМИ Lapsi, политик предупредил о возможности полного отсутствия нефти на рынке в будущем и призвал албанцев «быть как все и не возмущаться ростом цен на нефть», поскольку, по его словам, рост цен на энергоносители возмущает лишь албанцев, а остальные «терпят».

При этом Рама пообещал, что с июня в стране отменят налог на доходы индивидуальных лиц с зарплатой до 40 тысяч лек, который теперь составляет 13%. Подоходный налог для лиц с заработной платой более 500 тысяч лек (498 тысяч рублей) будет уменьшен вдвое.

Политик сообщил, что на индексацию пенсий было выделено 36 миллионов долларов, еще 200 миллионов долларов было выделено на смягчение роста цен на электроэнергию для потребителей.

Напомним, в Албании уже пять дней подряд проходят протесты, вызванные ростом цен на нефть.