Калуга, 14 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 12 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 14 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 168 человек. Днём ранее, 13 марта, в регионе было также зарегистрировано 168 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 98 690 человек, 81 599 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 380 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.