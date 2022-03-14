Красноярск, 14 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 18 пациентов с коронавирусом (13 марта — 25). Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Jo Naylor Больничная койка

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали уже 10 270 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 471 носитель коронавируса, выздоровели 3926 человек.