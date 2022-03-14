Мурманск, 14 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области жертвами ковида стали пять человек, всего с начала пандемии от инфекции скончались 3177 северян, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 13 марта в Заполярье выявили 234 носителя коронавируса, девять человек были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области полностью отменили QR-коды.