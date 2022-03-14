Красноярск, 14 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлен 471 носитель коронавируса, за весь период пандемии — 353 477. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе госпитализировали 26 ковид-пациентов (13 марта — 80), выздоровели 3926 человек. Общее число выздоровевших в крае на сегодняшний день — 326 545 человек.

Напомним, 13 марта в регионе было подтверждено 479 случаев заражения, выздоровели 4326 человек.