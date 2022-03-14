Мурманск, 14 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В общественном транспорте Мурманской области проезд снова можно оплачивать бесконтактным способом, сообщает региональное министерство транспорта.

Mironline.ru Платежная карта «Мир»

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«В регионе появилась возможность оплаты проезда NFC-устройствами с помощью отечественных платёжных систем — «МирPay» или «СберPay». Для этого достаточно скачать соответствующее приложение», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 марта по всей России приостановили работу зарубежные мобильные платежные сервисы.