Уфа, 14 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Общественные мероприятия предложили провести в Башкирии. Об этом 14 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Россия!

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По его словам, к нему обратились общественные деятели, депутаты, духовные лидеры с предложением провести общественные мероприятия.

«Дело хорошее. Это консолидация нашего общества», — заявил Хабиров.

Он поручил посмотреть возможность проведения этих мероприятий с точки зрения соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.