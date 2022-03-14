Барнаул, 14 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 14 марта 2022 года вакцинированы 1 372 705 человек (+372 за сутки), следует из данных оперштаба региона. Из общего числа привитых 54 383 жителя региона получили первую прививку (+117 за сутки).

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина

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Число полностью привитых граждан составило 1 224 435 (+165 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 93 887 ревакцинированных (+90 за последние сутки).

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