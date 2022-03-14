Ижевск, 14 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. По состоянию на 10 марта, сведения о планируемом высвобождении 3027 сотрудников предоставили 517 организаций Удмуртии. Об этом на аппаратном совещании заявила и.о. министра социальной политики и труда Ольга Лубнина.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Объявление о поиске работы, 25 января 2021 года

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В настоящий момент в режиме неполной занятости трудятся 252 работника в 12 компаниях.

«Текущая обстановка в сфере занятости пока остается спокойной, но уже намечаются предпосылки к ухудшению ситуации, связанные с внешним санкционным давлением», — цитирует и.о. министра«Коммерсантъ-Ижевск».

Руководитель ведомства уточнила, что сейчас в Удмуртии официально зарегистрированы безработными 6,1 тыс. граждан, годом ранее этот показатель составлял 11,8 тыс. человек. При этом число вакансий, заявленных работодателями в службы занятости республики, достигло 17,9 тыс. рабочих мест. Напряженность на рынке труда оценивается в 0,4 человека на вакансию.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях санкционного давления в Удмуртии подготовили первый пакет мер поддержи бизнеса. По словам зампреда правительства республики Константина Сунцова, в нем отражены наиболее востребованные запросы предпринимателей: имущественная, налоговая, финансовая поддержка, поддержка экспорта, ИТ-отрасли и инвесторов.

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