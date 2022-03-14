Донецк, 14 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Украинская ракета «Точка-У» сбита в центре Донецка. Об этом 14 марта сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

(сс) Vadim Tolbatov Донецк

«В центре Донецка возле Дома Правительства сбили украинскую ракету «Точка-У». Есть пострадавшие. Информация уточняется», — написал Кулемзин.

По информации ТАСС, есть погибшие в результате падения обломков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) зафиксировали обстрел Донецка «Точкой У».