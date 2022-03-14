Томск, 14 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Томская область примет 755 человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Об этом говорится в постановлении правительства России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно документу, российские регионы должны ежемесячно отправлять сведения о готовности приёма беженцев.

Как отметили в региональной администрации, 755 человек — это минимум, сколько может принять Томская область. При этом окончательный выбор о приезде будут делать сами беженцы. Прибывших будут размещать в пунктах временного размещения на базе гостиниц и баз отдыха.

«Там обязательно должны дежурить медики. Там у всех будет организован ПЦР-контроль, сбор анализов. Охрана должна быть организована», — цитирует портал «VTomske» сообщение пресс-службе администрации.