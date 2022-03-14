Москва, 14 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. РФ при правильных управленческих решениях может использовать сложившуюся ситуацию на благо своей экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Инна Биткина.

Peggy Marco Рост экономики

По ее словам, если в РФ начнут активно решать давно назревшие вопросы защиты и развития отдельных отраслей экономики и российских производителей, то в этом случае спад ВВП в 2022 году не будет восприниматься как катастрофический, поскольку у страны появится возможность выйти на устойчивый рост реального ВВП.

«Снижение ВВП в 2022 году очевидно, однако проблему необходимо рассматривать более широко, поскольку рост ВВП не означает решения реальных экономических и социальных проблем в стране, — пояснила Биткина. — Инфляция может быть на уровне выше 20%, но не стоит забывать, что эксперты всегда оценивали уровень инфляции выше официального значения примерно в 2,5 раза. Так, по официальным данным, инфляция в России по итогам 2021 года составила 8,39%, эксперты оценивали её на уровне выше 18%».

По ее словам, многое будет зависеть от проводимой денежно-кредитной политики и значения ключевой ставки Банка России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году ВВП России может сократиться на 10% и более.