Уфа, 14 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Подготовиться к приему вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 14 марта он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Правительство России определило количество людей, которых мы должны быть готовы принять. Все должно быть готово», — поручил он чиновникам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что правительство России распределило между субъектами Российской Федерации квоты по приему вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины. Так, Башкирия примет 1867 человек.