Глава Башкирии поручил подготовиться к приему переселенцев из Донбасса
Уфа, 14 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Подготовиться к приему вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 14 марта он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.
Александр Погожев ИА REGNUM
Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область
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«Правительство России определило количество людей, которых мы должны быть готовы принять. Все должно быть готово», — поручил он чиновникам.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что правительство России распределило между субъектами Российской Федерации квоты по приему вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины. Так, Башкирия примет 1867 человек.