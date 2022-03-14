Ижевск, 14 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Удмуртии разработали первый пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкционных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«В нем отражены наиболее востребованные запросы предпринимателей: имущественная, налоговая, финансовая поддержка, поддержка экспорта, ИТ-отрасли и инвесторов. В перспективе они могут быть доработаны и дополнены», — отметил зампред правительства региона Константин Сунцов.

В частности, до конца 2023 года вводится мораторий на повышение ставок арендной платы за землю и недвижимое имущество, которые находятся в муниципальной или республиканской собственности.

Субъекты малого и среднего бизнеса получат отсрочку по выплатам арендных платежей по указанным видам собственности на первый и второй квартал 2022 года.

Также до конца 2023 года будет работать мораторий на повышение ставок налога на имущество организаций и транспортному налогу. Для субъектов МСП по земельному налогу будет действовать отсрочка авансовых платежей на первый и второй квартал 2022 года.

«Мы также вышли с инициативой в правительство РФ по установлению моратория на повышение кадастровой стоимости», — добавил вице-премьер.

Для субъектов МСП будет действовать программа беззалоговых кредитов. Также можно получить льготный заем по ставке в 5%. По всем действующим кредитам ставки будут заморожены вне зависимости от ключевой ставки Центробанка.

Для экспортеров будет работать программа «экспортного кэшбека», субсидия составит 30% от произведенных налоговых отчислений в бюджет региона, но не более 500 тысяч рублей.

IT-компании Удмуртии на фоне действующих федеральных мер поддержки смогут воспользоваться субсидией на возмещение 80% затрат на акселераторы и обучение сотрудников, субсидией на возмещение 80% затрат на оплату процентов по кредитам.

Инвесторов поддержат сокращением сроком предоставления земельного участка в аренду без торгов под реализацию инвестиционного проекта. Реконструированное и вновь созданное при реализации инвестпроекта имущество на пять лет освобождается от уплаты налога на имущество.

Также инвесторам возместят часть затрат по оплате процентов по кредитам на создание логистических центров. Сумма компенсации составит около 80% от суммы налогов, уплаченных в региональный бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции «Единая Россия» в Государственном совете Удмуртии подготовили предложение, с которым планируется выйти в Госдуму РФ. Депутаты предлагают ввести государственное регулирование цен на основные продукты питания, которые производятся в России. Причем регулировать предлагается не только розничные, но и оптовые, и отпускные цены.

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