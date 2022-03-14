Ставрополь, 14 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Студенты из Донецкой и Луганской Народных Республик, вынужденные прервать обучение из-за военных действий на территории Донбасса, смогут продолжить учебу в Северо-Кавказском институте-филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Он расположен в городе Пятигорске — столице Северо-Кавказского федерального округа.

(сс) Narek75 Студенты

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Как сообщил директор Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов, еженедельно специально созданная комиссия по переводам и восстановлениям будет рассматривать поступившие заявления от студентов из числа вынужденно покинувших территорию Донбасса. Приказы о зачислении будут оформляться в порядке перевода.

«Многие молодые люди были вынуждены резко изменить образ жизни, и для нас важно предоставить каждому из них возможность получить образование и создать условия для полноценной профессиональной реализации», — приводит пресс-служба Президентской академии слова ректора Владимира Мау.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.