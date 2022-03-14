Уфа, 14 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Вторую партию гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую Народные Республики намерены отправить 18 марта из Башкирии. Об этом 14 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» Помощь детям

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Он напомнил, что на прошлой неделе из Башкирии был отправлен гуманитарный конвой в Луганскую и Донецкую Народные Республики.

«Мы уже договорились, формируем вторую автоколонну и 18 марта будем ее отправлять», — сообщил глава региона.

Хабиров поблагодарил всех, кто занимался доставкой на Донбасс первого груза.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии создали региональный штаб по оказанию поддержки жителям Донбасса.