Тюмень, 14 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 1918 вылечившихся ковидных пациентов, 52 госпитализировано с COVID-19. Об этом 14 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Врачи

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

За сутки на 14 марта коронавирус выявили у 694 тюменца. Это на 41 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 14 марта коронавирус выявили у 178 659 человек, выздоровели 154 336 пациентов, скончались 4079 (на 13 человек больше, чем днём ранее).