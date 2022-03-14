В Чувашии ещё более 100 пациентов вылечились от ковида
Чебоксары, 14 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и число новых госпитализаций. При этом зарегистрированы очередные летальные исходы от ковида. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По сведениям на 14 марта, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 75 367 случаев заражения коронавирусом, выздоровели в настоящее время 54 344 человека (доля вылечившихся — 72,1%), скончались 4495 пациентов с коронавирусом.
Что касается суточной статистики, то 13 марта в республике подтверждено 117 случаев заражения SARS-CoV-2, что на восемь меньше, чем было выявлено 12 марта. Кроме того, за последние сути выписан 102 пациента, а госпитализированы в ковидные стационары 17 больных.
Число жертв пандемии продолжает расти. Всего в Чувашии умерли 4495 пациентов с коронавирусом, в том числе 13 марта — пятеро ковидных больных.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии от COVID-19 вакцинированы более 694 тыс. жителей, в том числе привились двумя компонентами — свыше 646 тыс. человек. Коллективный иммунитет оценивается на уровне 45%.