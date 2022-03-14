Киев, 14 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Все четыре атомные станции на Украине работают стабильно, их текущая мощность покрывает потребности страны в электроэнергии. Сообщение об этом опубликовано 14 марта в телеграм-канале «Энергоатома» — украинского оператора АЭС.

DENAMAX Запорожская АЭС

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«Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на атомных станциях и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм», — указано в сообщении.

Отмечается, что Запорожскую АЭС и город Энергодар десять дней контролируют российские войска. Все шесть энергоблоков контролирует украинский персонал, технические решения согласовываются с российскими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская сторона опровергла заявления Киева о том, что якобы намерена взять под «полный контроль» Запорожскую АЭС.

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