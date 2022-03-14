Челябинск, 14 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 исцелились ещё 1364 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Всего в регионе выздоровели уже 280 586 пациентов. А было выявлено 308 406 случаев заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается уже 19 301 человек. Скончались от ковида ещё 18 граждан.