Якутия, 14 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Проводили в последний путь жителя Томмота, российского военнослужащего Александра Иванова. Похороны прошли 14 марта с воинскими почестями, сообщило ИА SakhaNews.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Читайте также: Военнослужащий из Якутии погиб в спецоперации в Донбассе

Якутянин служил по контракту, ему было 22 года. На группу военнослужащих России напали во время выполнения боевой задачи. Александр Иванов прикрывал товарищей, получил ранение в грудь и скончался на месте. Он героически погиб, проявив смелость и отвагу, с честью выполнив свой долг и став примером мужества и верности Отечеству.

На церемонию прощания с солдатом пришли десятки людей с цветами.

Как сообщало ИА REGNUM, о гибели Александра Иванова в ходе спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР ранее рассказал глава Якутии Айсен Николаев. Он подчеркнул, что семье погибшего солдата окажут всю необходимую помощь.