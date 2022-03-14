Ханты-Мансийск, 14 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 14 марта госпитализировали 39 больных с COVID-19, 1 549 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Minzdrav.gov.ru «Красная зона» ковидного госпиталя

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За минувшие сутки в Югре выявлено 539 новых случаев заражения коронавирусом, на восемь человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 14 марта является Ханты-Мансийск — 78.

С начала пандемии в Югре к 14 марта насчитывается 202 580 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 186 103 пациента, 2465 скончались (на шесть пациентов больше, чем днём ранее).