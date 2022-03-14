София, , 11:41 — REGNUM Тысячи садоводов и производителей овощей в Болгарии вышли на общенациональную акцию протеста, требуя от государства компенсации за понесенные потери в результате жестких карантинных мер в связи с COVID-19, а также подорожания электроэнергии и топлива. Об этом 14 марта сообщает софийская газета «Факты».

Протест Nathan Keirn

По некоторым данным, наиболее масштабная акция состоялась в городе Русе на севере страны. Как утверждают очевидцы, фермеры выбросили часть своей продукции на автомобильное шоссе, частично заблокировав, таким образом, движение по направлению к болгарско-румынской границе. При этом участники акции выкрикивали антиправительственные лозунги.

Похожие демонстрации прошли в Бургасе, Велинграде, Варне, Смоляне и других крупных городах страны. Участники манифестаций потребовали от правительства Болгарии в целом и министерства сельского хозяйства частности выплаты дополнительных финансовых выплат и предоставления «кредитных каникул».