София, , 11:38 — REGNUM Главный (генеральный) прокурор Европейского союза Лаура Ковеши прибывает с рабочим визитом в Болгарию. Об этом 14 марта сообщает софийская газета «Факты».

Болгария PavelD

Согласно официальной информации, указанный визит был организован по специальному приглашению болгарского премьер-министра Кирила Петкова.

Предполагается, что в ходе своего пребывания в Болгарии Л. Ковеши проведет переговоры с представителями кабмина и Народного собрания (парламента) страны, а также обсудит с экспертами вопросы реорганизации Антикоррупционной комиссии Болгарии (АКБ).

Напомним, ранее болгарские власти объявили о реализации масштабной программы по борьбе с коррупцией. На данный момент АКБ рассматривает десятки соответствующих уголовных дел.