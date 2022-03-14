Москва, 14 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В 2021 году товарооборот между Москвой и Индонезией вырос на 20%. Об этом 14 марта сообщается на портале mos.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По мнению заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, Индонезия является перспективным рынком для сотрудничества. Динамика роста экономики этой страны является самой высокой среди государств Юго-Восточной Азии.

«В 2021 году товарооборот Москвы и Индонезии составил 546,29 миллиона долларов, что на 20,1% больше показателя 2020 года. В общем товарообороте Российской Федерации с Индонезией доля Москвы в прошлом году достигла 17 процентов. По этому показателю столица уступает только Краснодарскому краю», — сказал Ефимов.