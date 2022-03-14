Кызыл, 14 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Туве зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала года жертвами COVID-19 в республике стали 40 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Выявлено за сутки 14 новых случаев заражения. Наибольший прирост зафиксирован в Тес-Хемском и Чаа-Хольском районах, а также городе Ак-Довурак.

«Из 14 заболевших мужчин — 6, женщин — 8. По возрасту: детей до 17 лет — 3, от 18−49 лет — 8, 50−64 лет — 2, старше 65 лет — 1 случай», — отметили в минздраве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 12 716. В настоящее время в ковидных стационарах республики лечатся 85 пациентов, трое из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составляет 50%.