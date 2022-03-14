Донецк, 14 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Украинские военные выпустили 10 снарядов калибра 122 мм по населенному пункту Озеряновка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новгородское — н.п. Озеряновка: выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 10:00 мск выпустили пять мин калибра 120 мм по населенному пункту Еленовка в Донецкой Народной Республике.