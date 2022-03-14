Новую версию игры Need for Speed озвучат знаменитые гонщики
Москва, 9 декабря, 2007, 16:45 — ИА Регнум. Русскоязычный вариант популярного гоночного симулятора Need for Speed ProStreet озвучили музыкант, шоумен и гонщик Николай Фоменко и комментатор "
Nissan GT-R
В новой версии игрушки игрокам предложат создать машину своей мечты для гонок на лучших трассах мира в четырех дисциплинах - "грип", "дрэг", "дрифт" и новых скоростных гонках, пишет журнал "За рулем".
По традиции, Need for Speed ProStreet представляет лучшие машины для уличных гонок. Новая версия станет первой видеоигрой, в которой гонщики смогут "испытать"