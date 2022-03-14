Названы победители премии BAFTA
Лондон, 14 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила полный список победителей премии. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
(сс) rottonara
Камера! Мотор!
- «Лучший фильм» — «Власть пса»;
- «Лучший режиссер» — Джейн Кэмпион («Власть пса»);
- «Лучшая женская роль» — Джоэнна Скэнлэн («После любви»);
- «Лучшая мужская роль» — Уилл Смит («Король Ричард»);
- «Лучшая женская роль второго плана» — Ариана ДеБос («Вестсайдская история»);
- «Лучшая мужская роль второго плана» — Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»);
- «Лучший оригинальный сценарий» — Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»);
- «Лучший адаптированный сценарий» — Сиан Хедер («CODA: Ребенок глухих родителей»);
- «Лучший британский фильм» — «Белфаст»;
- «Лучший фильм на иностранном языке» — «Сядь за руль моей машины»;
- «Лучший анимационный фильм» — «Энканто»;
- «Лучшая операторская работа» — «Дюна» (Грег Фрейзер);
- «Лучшие костюмы» — «Круэлла»;
- «Лучший звук» — «Дюна»;
- «Лучшие визуальные эффекты» — «Дюна»;
- «Лучший композитор» — Ханс Циммер («Дюна»);
- «Лучший художник постановщик» — Патрис Верметт («Дюна»);
- «Восходящая звезда» — Лашана Линч («Не время умирать»).
ИА REGNUM напоминает, что церемония премии BAFTA прошла в ночь с 13 на 14 марта 2022 года в концертном зале Альберт-холл в Лондоне. Ведущей мероприятия стала актриса Ребел Уилсон.