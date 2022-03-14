Лондон, 14 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила полный список победителей премии. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Лучший фильм» — «Власть пса»;

«Лучший режиссер» — Джейн Кэмпион («Власть пса»);

(«Власть пса»); «Лучшая женская роль» — Джоэнна Скэнлэн («После любви»);

(«После любви»); «Лучшая мужская роль» — Уилл Смит («Король Ричард»);

(«Король Ричард»); «Лучшая женская роль второго плана» — Ариана ДеБос («Вестсайдская история»);

(«Вестсайдская история»); «Лучшая мужская роль второго плана» — Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»);

(«CODA: Ребенок глухих родителей»); «Лучший оригинальный сценарий» — Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»);

(«Лакричная пицца»); «Лучший адаптированный сценарий» — Сиан Хедер («CODA: Ребенок глухих родителей»);

(«CODA: Ребенок глухих родителей»); «Лучший британский фильм» — «Белфаст»;

«Лучший фильм на иностранном языке» — «Сядь за руль моей машины»;

«Лучший анимационный фильм» — «Энканто»;

«Лучшая операторская работа» — «Дюна» ( Грег Фрейзер );

); «Лучшие костюмы» — «Круэлла»;

«Лучший звук» — «Дюна»;

«Лучшие визуальные эффекты» — «Дюна»;

«Лучший композитор» — Ханс Циммер («Дюна»);

(«Дюна»); «Лучший художник постановщик» — Патрис Верметт («Дюна»);

(«Дюна»); «Восходящая звезда» — Лашана Линч («Не время умирать»).

ИА REGNUM напоминает, что церемония премии BAFTA прошла в ночь с 13 на 14 марта 2022 года в концертном зале Альберт-холл в Лондоне. Ведущей мероприятия стала актриса Ребел Уилсон.