Пенза, 14 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедший день выявили 681 случай заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 2536 пациентов. В стационары за прошлый день доставили 37 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего по состоянию на 14 марта количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 171 205 случаев. Выздоровели 131 257 пациентов, скончались 5444 человека, из них 15 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, для продолжения иммунизации детского населения в Пензенскую область доставлена очередная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции («Гам-Ковид-Вак-М») в количестве 240 комплектов.

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