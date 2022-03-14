Якутск, 14 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В учреждениях образования села Сангар в Якутии прошёл флэшмоб «Мы за Россию, мы за Мир!». Дети растянули огромный флаг России и держали много маленьких флагов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

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На видео, где школьники размахивают флагами, звучат слова из песни Михаила Глинки «Славься»: «Славься, славься, ты, Русь моя, славься ты, русская наша земля».

В Якутске в ледовом городе тем временем появилась скульптура в виде буквы «Z», которая является символом поддержки военнослужащих России.

Как сообщало ИА REGNUM, птицефабрика Якутска перед тем, как удалить свой аккаунт в сети Instagram, разместила там фото яиц, на каждом из которых стоит штамп «Zа Россию!». В посте с такой иллюстрацией она уведомила своих подписчиков о том, что уходит в другие соцсети.