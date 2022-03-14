Саратов, 14 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Саратовской области с симптомами COVID-19 за минувший день госпитализировали 42 пациента, выписали по выздоровлении 3221 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего по состоянию на 14 марта выздоровели 200 099 пациентов. С начала пандемии подтвердили 228 729 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1230 — новых. Среди общего количества заболевших за прошлый день 242 человека — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 1513 пациентов, на амбулаторном — 22 879.

За сутки умерли семь носителей коронавируса. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончался 5751 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 14 марта увеличили наполняемость трибун на спортплощадках и в учреждениях культуры.

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