Уфа, 14 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Задержавшиеся в Хургаде две туристки из Башкирии прибыли в Россию. Об этом сообщает пресс-служба центра управления Башкирией.

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Сообщается, что женщины должны были вернуться домой на вывозном рейсе 7 марта, но в тот день они не смогли вылететь по состоянию здоровья. Одна из туристок написала комментарий на странице главы Башкирии Радия Хабирова о том, что они вместе с дочерью не могут попасть домой, а из отеля их выгоняют на улицу. Сотрудники центра управления регионом передали это обращение министерству внешнеэкономических связей Башкирии.

«Общими усилиями туристам помогли вернуться в Россию. Теперь ждем, когда они прилетят в Уфу», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава региона Радий Хабиров поручил организовать возвращение туристов из Башкирии на родину.