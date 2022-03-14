Таллин, , 10:50 — REGNUM В Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония) по инициативе местных жителей создан любительский театр под названием «Театральная палата» (Teatri koda). Об этом сообщил портал новостей эстонского гостелерадиовещания ERR.

Отмечается, что таким образом возрождается традиция русских любительских театров в стране. Сейчас в труппе порядка 10 человек, и коллектив делает лишь свои первые шаги. Первый спектакль коллектива «Юбилей» построен по произведениям классика русской литературы Антона Чехова.

Творчество Чехова, по мнению актеров любительского театра, для дебюта в самый раз. «Начинающим актерам лучше начинать с классики, с вещей, проверенных временем. Там можно много чего найти и по-разному взглянуть на моменты жизни», — заявил режиссер и актер Василий Алферов.

«Я сам актер-любитель, когда-то занимался 12 лет у Урмаса Лаада, и когда ушел от него, то понял, что не сыграл свою роль. Хотелось проявить себя», — заявил основатель театра Иван Баумбах.

По мнению участников труппы, любительский театр — явление особое и очень искреннее. Искусство сближает и обогащает людей, дает им шанс прожить еще одну жизнь.

«Человек, который играет в любительском театре, не получает ничего. Не получает зарплату, но он обогащается сам и обогащает других», — отметила театральный режиссер Галина Дидковская.

Любительские театры на Северо-Востоке раньше были в Силламяэ, Кивиыли и Нарве. Теперь к этим городам добавился и Кохтла-Ярве. Северо-Восток Эстонии — самый русскоязычный регион Эстонии. Русские составляют здесь большинство населения.