Москва, 14 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Власти России положительно относятся к идее переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну. Об этом сегодня, 14 марта, заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев, передают РИА Новости.

ООН

По его словам, такой шаг позволил бы снять лишнее напряжение со сложного процесса поиска коллективных ответов на глобальные вызовы современности. И работа ООН стала бы менее политизированной.

«Но пока нереально получить согласие всех стран — членов ООН на перенос из США в другую страну, потому что подобный шаг связан с большими финансовыми издержками», — пояснил Ильичев.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Россия обвинила США в использовании размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в своих целях.

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