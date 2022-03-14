Благовещенск, 14 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Амурской области продолжают циркулировать грипп, COVID-19 и ОРВИ. Уровень заболеваемости среди взрослого населения выше нормативного на 60,6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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В целом по всем возрастным группам эпидпорог не превышен.

«Среди населения преобладает циркуляция вирусов не гриппозной этиологии — РС-вирусы, аденовирусы, парагрипп, риновирусы, сезонный коронавирус», — пояснили в надзорном ведомстве.

За сутки в регионе выявили 453 новых случая COVID-19, только у четырёх из них выявлена пневмония (1%). Темп прироста за последние сутки составил 0,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, оказание плановой медицинской помощи возобновилось в большинстве медицинских учреждений Якутска. В городе закрыли почти все ковидные стационары при поликлиниках, созданные в период пика заболеваемости.