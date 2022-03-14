Барнаул, 14 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Алтайский край продолжает принимать беженцев из ЛНР и ДНР. Как сообщает 14 марта телеграм-канал правительства региона, на сегодняшний день в край прибыло девять человек, вынужденно покинувших территорию Украины, среди них четверо несовершеннолетних детей и один пенсионер.

Иван Шилов, ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Граждане проживают у близких родственников в Барнауле, Первомайском, Родинском и Тогульском районах, пояснила министр социальной защиты Наталья Оськина. По её словам, в Алтайском крае подготовились к приезду гораздо большего числа беженцев. В соответствии с постановлением Правительства России от 12 марта 2022 года, Алтайскому краю определено принять 500 граждан из ЛНР и ДНР.

Если эти граждане захотят приехать в Алтайский край, то будет сформирована группа, которая прибудет к нам в сопровождении. В регионе проведены все организационные мероприятия, сформирован перечень пунктов временного размещения, пояснили в правительстве региона.

Напомним, Алтайский край стал одним из многих регионов России, куда стали прибывать беженцы из Луганской и Донецкой народных республик. В начале марта в Первомайский район приехала семья из Луганской Народной Республики — 28-летняя Дарья со своим мужем Михаилом и двумя детьми 4-летней Алёной и 9-летним Вячеславом. Для выезда по гуманитарному коридору в Российскую Федерацию у них было всего несколько часов, поэтому взяли только самое необходимое — документы и вещи на первое время.

Читайте также: В Алтайском крае сотрудники СКР помогают семье украинских беженцев

24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведёт транслацию.

Читайте также: Военная спецоперация России на Украине — трансляция