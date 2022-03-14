Бухарест, 14 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Румынии стартовал первый этап Общегосударственной переписи населения и жилого фонда страны, который будет проходить в электронном режиме. Об этом 14 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, в течение ближайших двух месяцев граждане Румынии, имеющие доступ к интернету, смогут самостоятельно заполнить основную анкету переписи, ответив на 12 стандартных вопросов.

Как отметили представители румынского Национального института статистики (НИС), пройти соответствующую процедуру можно с любого устройства, имеющего доступ во всемирную паутину — мобильного телефона, смартфона или компьютера.

«Впервые в истории нашей страны сбор указанных данных будет полностью компьютеризирован», — говорится в заявлении НИС.

Как ожидается, после 14 мая нынешнего года в труднодоступные районы Румынии отправятся специальные группы, которые проведут так называемое «бумажное анкетирование» граждан. Впоследствии полученные данные будут выложены в сеть.