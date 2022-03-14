Пермь, 14 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Пермском крае, по состоянию на 14 марта, первичную вакцинацию прошли более 1 млн 171 тыс. жителей, в том числе однокомпонентным препаратом. Об этом сообщает краевой минздрав.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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К ревакцинации приступили 254,3 тыс. пермяков. Из них 235,9 тыс. граждан уже завершили курс иммунизации.

В регионе продолжают делать антиковидные прививки подросткам. Вакцинировано почти 1,8 тыс. детей. Использовано 62,4% от поступившей вакцины.