Ижевск, 14 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 марта прививку от коронавируса сделали 694 135 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Minzdrav.samregion.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 547 875 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 12 и 13 марта, вакцинировался 81 житель республики. Второй компонент препарата получил 161 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 708 человек. 126 194 человека прошли ревакцинацию, за предыдущие дни — 549 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 марта в Удмуртии после перенесенного заражения коронавирусом выписались 478 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 140 005 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 159 112 случаев заражения коронавирусом, из них 370 — за минувшие сутки.

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