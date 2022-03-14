Амман, 14 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Таджикские боксеры на юношеском чемпионате Азии в Иордании выиграли четыре медали — одно серебро и три бронзы. Об этом 14 марта сообщает «Азия Плюс».

(сс) Kokeshi75 Боксерские перчатки

Так, в весовой категории до 46 кг Анушервон Фозилов дошел до финала, где проиграл индийскому спортсмену Кришу Палу. В итоге Анушервон принёс единственную серебряную медаль Таджикистану.

В свою очередь, Руслан Гафуров (до 57 кг), Рустамджон Ашуров (до 60 кг) и Хангома Исоева (до 57 кг среди девушек) завоевали бронзовые медали.

Отмечается, что в командном зачете с четырьмя медалями Таджикистан занял шестое место. В первой тройке — Узбекистан (11 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медалей), Индия (8−7-10) и Казахстан (6−7-9).