Уфа, 14 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. 2877 подростков получили прививку от COVID-19 в Башкирии. Об этом 14 марта сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Процедурный кабинет

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

По его словам, на прошлой неделе в республику поступила очередная партия детской вакцины от COVID-19.

Забелин отметил, что в регионе полностью завершили вакцинацию 1499 подростков.

Согласно данным на 13 марта в республике прививку от COVID-19 получили — 2 490 924 человека, завершили вакцинацию 2 355 281 человек.