Ижевск, 14 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 14 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 478 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 140 005 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

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За все время пандемии в республике подтвердили 159 112 случаев заражения коронавирусом, из них 370 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 69 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 65 жителей республики старше 65 лет.

3907 человек скончались, за минувшие сутки скончались шесть человек — четверо мужчин в возрасте от 69 до 93 лет, а также женщины в возрасте 83 лет и 91 года. Накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 28 человек, накануне в больницы попали 46 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 6914 человек, 481 пациент ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 93 человека — в тяжелом состоянии, из них 31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Удмуртию поступила новая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник-М» (ГамКовидВак-М). В составе новой партии — 240 комплектов двухкомпонентной вакцины. По состоянию на 11 марта, в республике прививку от коронавируса сделали 896 подростков.

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